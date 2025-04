La presentazione della gara della 10ª e ultima giornata della Pool Salvezza della A2 femminile di volley, che oppone la Resinglass Olbia all’Orocash Picco Lecco in trasferta, offre al coach della formazione gallurese Dino Guadalupi l’occasione per fare un bilancio della stagione, undicesima consecutiva nel campionato cadetto.

Con la conferma della categoria conquistata con largo anticipo, le biancoblù si presenteranno domani al Palazzetto Comunale “Al Bione” con l’obiettivo di fare 3 punti e chiudere col primato e il record di punti un’annata comunque entusiasmante. Ma occhio all’avversario. “Ci aspetta una gara complicata contro un avversario che sta facendo bene e che è ancora a caccia di punti per la salvezza. All’andata abbiamo disputato un ottimo match raccogliendo tutta la posta in palio, ma si ripartirà dallo zero a zero in un ambiente molto caldo e contro una squadra che è un mix di qualità, esperienza e giovani talenti: sarà importante cercare di contenere la loro esuberanza in attacco e partire aggressivi dal servizio”, esordisce il tecnico brindisino presentando la sfida.

«Ci teniamo a chiudere bene una stagione che ci ha regalato moltissime soddisfazioni tra le mura amiche del GeoPalace in termini di crescita e di gioco», dice ancora Guadalupi, al quarto anno a Olbia. «I risultati delle gare in casa sono stati in linea con le prime della classe, cosa tutt'altro che scontata. D’altro canto fuori casa abbiamo faticato, il che dà la sensazione che dal un punto di vista tecnico e tattico avevamo il potenziale per fare meglio, ma probabilmente da un punto di vista mentale non siamo riusciti a trovare le soluzioni per esprimerci con più continuità tecnica».

Alla fine, però, sono più le luci che le ombre. «Staff tecnico e club hanno sempre creduto nella costruzione della squadra. L’ambiente di lavoro è sempre stato ottimo e la squadra ha lavorato con disponibilità e dedizione», aggiunge l’allenatore dell’Hermaea. «Peccato per una pool promozione sfumata per poco, anche per un inizio di campionato difficoltoso che ci ha visti alle prese con alcuni problemi fisici e di forma che hanno condizionato il rendimento delle prime gare».

Poi, Guadalupi conclude: «Sono state comunque poche le squadre ad averci battuto due volte. Restano le vittorie prestigiose contro avversari più quotati e in tanti scontri diretti: è stato un campionato equilibrato e avvincente fino all’ultima gara».

Squadre in campo al Palazzetto Comunale “Al Bione” alle 17: arbitrano Rachele Pristerà e Luigi Peccia; al videocheck Luca Rovagnati.

