A Olbia non si sono ancora spenti gli echi del successo sulla Bam Mondovì che la Resinglass ha già messo nel mirino l’Orocash Picco Lecco.

Tornata in vetta grazie al 3-0 rifilato ieri al GeoPalace alla già retrocessa formazione piemontese e alla contemporanea sconfitta dell’Offanengo, la squadra di Dino Guadalupi si gode il primato e il bottino di 41 punti nella consapevolezza che vincendo l’ultima gara della Pool Salvezza della A2 femminile di volley confermerebbe il primo e migliorerebbe il secondo, centrando il terzo obiettivo della stagione.

Archiviata con largo anticipo la conferma della categoria per il dodicesimo anno consecutivo, l’Hermaea si giocherà l’en plein a Lecco contro una formazione ancora in corsa per la salvezza. La trasferta lombarda non sarà una passeggiata di salute, ma per prepararla le galluresi hanno una settimana e una carica che potrebbe fare la differenza.

Intanto, il congedo dal pubblico di casa è stato emozionante. Al termine del match col Mondovì, sconfitto con parziali 25-17, 25-15, 25-22, al GeoPalace si è scatenata la festa. Resta il rammarico per aver solo sfiorato la zona promozione alla fine della stagione regolare, con quei 26 punti che in un’altra annata sarebbero bastati a giocarsi i playoff.

