La A2 femminile di volley si prepara al format a 16 squadre, al via nella stagione 2026-2027 complice l’istituzione della nuova Serie A3. In termini di promozioni in A1, che manterrà l’organico a 14 società, la formula del prossimo campionato cadetto, che vedrà ai nastri di partenza anche l’Hermaea Olbia, resterà probabilmente inalterata, mentre è destinata a cambiare nel numero di retrocessioni.

Le modalità di svolgimento e i dettagli regolamentari della riforma annunciata mercoledì verranno definiti nei prossimi mesi, ma intanto la A2 perderà 4 squadre, passando dalle attuali 20 alle 16 indicate per la stagione 2026-2027, e questo inciderà inevitabilmente sulla formula del torneo al via a ottobre. L’altra novità è il ritorno in A2, dopo due anni di assenza, del Club Italia, reduce dalla vittoria del campionato di B1, e la rinuncia della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa alla categoria dopo la salvezza conquistata al termine dell’ultima stagione nella pool vinta dall’Hermaea.

Il titolo sarà acquisito dalla Tenaglia Altino Volley, che sta finalizzando lo scambio proprio in questi giorni e che potrà ripartire dalla A2 nonostante la retrocessione di aprile. La formazione abruzzese giocherà, quindi, in A2, mentre Castelfranco avrà il titolo di B1: l’annuncio è atteso a breve.

© Riproduzione riservata