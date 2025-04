A due giornate dalla fine, la lotta per il primato della Pool Salvezza della A2 femminile di volley è diventato un duello. Sorpassata in vetta dall’Offanengo, la Resinglass Olbia resta in corsa a 3 lunghezze di distanza dalla neo capolista.

Per le inseguitrici, impegnate ancora nella lotta salvezza, il gap è incolmabile, così tocca alla squadra di Dino Guadalupi insidiare il titolo dell’Offanengo, che domenica, approfittando della sconfitta delle galluresi sul campo del Castelfranco Pisa, grazie al contemporaneo successo in casa della Bam Mondovì già retrocessa si è portato in testa con 41 punti, e spera negli ultimi due appuntamenti della stagione contro Casalmaggiore e Castelfranco Pisa per conquistare i 4 punti della certezza.

Tanti ne basterebbero alla formazione lombarda per certificare il primato. Nella consapevolezza che l’en plein contro Mondovì, atteso domenica al GeoPalace di Olbia, e Lecco, in trasferta il 13 aprile, potrebbe non bastare per ribaltare la situazione, la Resinglass torna in palestra per preparare il rush finale. Ad andare male, l’Hermaea avrà centrato a fine campionato il record assoluto di punti in undici anni in cadetteria, che intanto si è assicurata con largo anticipo per la dodicesima stagione consecutiva.

