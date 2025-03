“Voglia di riscatto”, recitano i post pubblicati sui profili social della Resinglass Olbia a tre giorni dalla trasferta sul campo del Castelfranco Pisa.

Ma anche – ci sarebbe da aggiungere – voglia di punti. Perché se la categoria, a quota 38 in classifica a tre turni dalla fine della Pool Salvezza della A2 femminile di volley, è ormai garantita, per la dodicesima stagione consecutiva, il doppio nuovo traguardo della squadra di Dino Guadalupi è ancora tutto da conquistare. In ballo il primato, che l’Hermaea detiene oggi a parità di punti con l’Offanengo per aver vinto 13 partite contro le 12 della formazione lombarda, e il record di punti nel campionato cadetto, già battuto ma migliorabile ulteriormente.

D’altro canto, l’aveva detto Guadalupi, a salvezza matematicamente arrivata, una giornata fa, che le ultime sfide della stagione sarebbero servite per migliorarsi, in campo e in classifica. Poi, la netta sconfitta rimediata sabato scorso in casa della Clai Imola ha stoppato il percorso dell’Hermaea, ma non essendo cambiata la situazione, grazie anche ai risultati degli altri campi, le galluresi potranno tornare in campo domenica contro il Castelfranco Pisa con l’obiettivo di difendere il primato della pool e aggiungere punti al già cospicuo bottino.

Preme chiudere l’annata alla grande, ma non solo: dalla coda di campionato la società prenderà spunto per iniziare a programmare il prossimo in termini di conferme o addii. E non è escluso che decida di puntare per il quarto anno di fila su Guadalupi.

