Tre nazionali plurimedagliati per una settimana di sport, formazione e passione. Grande entusiasmo alla nuova edizione del Sunshine Volley Camp, organizzato dalla società di Sassari in collaborazione con IZ Volley Academy (IZVA). A rendere speciale il camp è stata la presenza di Ivan Zaytsev (plurimedagliato alle Olimpiadi, Mondiali ed Europei) e di altri due nazionali, Michele Baranowicz e Francesco Biribanti, che hanno seguito le ragazze durante gli allenamenti, condividendo la loro esperienza maturata ai massimi livelli della pallavolo internazionale e trasmettendo non solo competenze tecniche, ma anche i valori dell'impegno, del sacrificio, del rispetto e del lavoro di squadra.

Nel corso della settimana le partecipanti hanno svolto allenamenti tecnici in palestra e di beach volley, affiancati da numerose attività di gruppo, vivendo un'esperienza completa che ha unito crescita tecnica, divertimento, condivisione e spirito di squadra.

La bella collaborazione tra Sunshine Sassari, splendida realtà locale che sta raccogliendo sempre più consensi grazie al lavoro svolto sul territorio e alla costante crescita del proprio settore giovanile, e IZ Volley Academy si è rivelata uno dei punti di forza di questa edizione del camp. L'unione tra due realtà accomunate dalla stessa passione per la pallavolo e dalla volontà di investire nella crescita delle giovani atlete ha dato vita a un progetto di grande valore tecnico ed educativo, capace di offrire alle partecipanti un'esperienza formativa dentro e fuori dal campo.

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