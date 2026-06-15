Tc70 Oristano e Tc Alghero nel maschile, le algheresi anche nel femminile, perdono i match d'andata del tabellone nazionale del campionato di Serie C di tennis a squadre che mette in palio la promozione in Serie B2.
Il ritorno si giocherà domenica 21 giugno.

Tabellone maschile:
Mutti & Bartolucci Tennis Clinic-Tc70 Oristano 5-1
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo-Tc Alghero 5-1.

Tabellone femminile:
Società Angiulli Bari-Tc Alghero 3-1.

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