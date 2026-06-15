il campionato
15 giugno 2026 alle 15:53
Tennis Serie C, falsa partenza per le sardeTc70 Oristano e Tc Alghero nel maschile, le algheresi anche nel femminile, perdono i match d'andata degli spareggi promozione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tc70 Oristano e Tc Alghero nel maschile, le algheresi anche nel femminile, perdono i match d'andata del tabellone nazionale del campionato di Serie C di tennis a squadre che mette in palio la promozione in Serie B2.
Il ritorno si giocherà domenica 21 giugno.
Tabellone maschile:
Mutti & Bartolucci Tennis Clinic-Tc70 Oristano 5-1
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo-Tc Alghero 5-1.
Tabellone femminile:
Società Angiulli Bari-Tc Alghero 3-1.
© Riproduzione riservata