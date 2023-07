Al termine di una partita più volte rinviata per pioggia e durata tre giorni, Matteo Berrettini vince il derby italiano contro Lorenzo Sonego e stacca il pass per il secondo turno di Wimbledon: 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 il punteggio in favore del tennista romano, che sembra in netta ripresa rispetto alle ultime deludenti prestazioni e al secondo turno se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 15.

Avanza invece al terzo turno Lorenzo Musetti: la testa di serie numero 14 nel secondo turno ha sconfitto agevolmente lo spagnolo Munar per 6-4, 6-3, 6-1, se la vedrà con il temibile polacco Hurkacz, testa di serie numero 17.

Al terzo turno ci va anche Jannik Sinner, che ieri ha regolato senza problemi Schwartzman e dopo due vittorie senza perdere un set ora aspetta il francese Halys. Niente da fare per Matteo Arnaldi, sconfitto da Carballes Baena per 6-7 6-3 6-4 6-4. Sconfitto anche Marco Cecchinato, che dopo un buon primo set è stato travolto dal cileno Jarry: 4-6, 6-2, 6-4, 6-1.

(Unioneonline/L)

