Si ferma nei quarti di finale il cammino dell'Italia in Coppa Davis: sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino gli azzurri cedono per 2-1 alla Croazia.

Fatale il doppio dove Jannik Sinner - preferito a Simone Bolelli - e Fabio Fognini devono arrendersi al duo numero uno del mondo composto da Mate Pavic e Nikola Mektic per 6-3 6-4.

In precedenza, nel primo singolare, Lorenzo Sonego era stato sconfitto a sorpresa da Borna Gojo, numero 279 del ranking, che si era imposto per 7-6(2) 2-6 6-2 dopo una battaglia di due ore e 19 minuti.

A tenere a galla gli azzurri ci aveva pensato Sinner: sotto 6-3 5-4 con Marin Cilic a servire per il match, il 20enne di Sesto Pusteria era riuscito a ribaltare le sorti dell'incontro, fino a spuntarla per 3-6 7-6(4) 6-3.

In tarda serata il doppio, dove però ai due azzurri non riesce l'impresa: in semifinale va la Croazia, che attende la vincente di Serbia-Kazakistan.

