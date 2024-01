Jannik Sinner sempre più nella storia. Il tennista italiano, condottiero verso la vittoria azzurra della Coppa Cavis, ha vinto sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne contro Daniil Medvedev e si è aggiudicato la finale degli Australian Open. Il primo slam della sua carriera.

Il primo set finisce 6-3 in favore del russo. Più combattimento su ogni game nel secondo, ma il risultato non cambia: 6-3 per Medvedev.

L’altoatesino trova la reazione più decisa, e maggiore precisione, nel terzo set: strappando il break nell’ultimo game, grazie a quattro errori di dritto dell’avversario, conquista il 6-4 e rimane in partita.

Sul 3-3 nel quarto set Sinner mantiene il servizio a suon di ace (quattro) e passa sul 4-3. Nel game successivo Medvedev tiene il punto e si va sul 4 pari. Allo scoccare delle tre ore Sinner chiude un ottimo dritto che lo porta sul 5-4. Poi break nel decimo gioco e quinto set da disputare.

L’ultima frazione è tiratissima: nessuno all’inizio cede il servizio e dopo quasi tre ore e mezzo di duello Sinner conduce per 3-2. Nel sesto game l’altoatesino ha tre palle break e lo chiude ancora una volta con un ottimo dritto incrociato. E va sul 4-2. Per poi portarsi sul 5-2 e consolidare il vantaggio.

Il russo non molla e mantiene il servizio per restare in partita: 5-3 Sinner.

Poi il match point con il servizio da battere, lo scambio e il trionfo: l’ultimo set finisce 6-3. Jannik Sinner vince gli Australian Open 2024.

E. Fr.

© Riproduzione riservata