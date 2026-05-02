Il torneo
02 maggio 2026 alle 16:27
Internazionali d'Italia, “wild card” per Lorenzo Carboni: in gara alle qualificazioniIl tennista algherese prende il posto in tabellone lasciato libero dall'infortunato Giulio Zeppieri
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Lorenzo Carboni parteciperà alle qualificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis che inizieranno lunedì.
Il tennista algherese ha ricevuto la wild card lasciata libera da Giulio Zeppieri, ancora infortunato al polso destro.
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