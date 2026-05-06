Un’altra, grande vittoria del tennis. Siamo in Italia, non nella terra di Wimbledon o del Roland Garros: Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni, ha stabilito che dovranno essere trasmessi “in chiaro”, non quindi solo per abbonati, i principali tornei di tennis, ma anche il festival di Sanremo, la finale dell’Eurovision, la prima alla Scala e il concerto italiano di Capodanno. “Qualora i diritti siano acquisiti da emittenti o piattaforme a pagamento, queste saranno tenute a pubblicare con congruo anticipo un'offerta di cessione dei diritti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie”.

Quindi tutti vedranno in chiaro i tornei del Grande Slam (Melbourne, Parigi, Londra e New York) e i Masters 1000, che sono nove. In Italia il tennis è ormai sport popolare, imprescindibile, anche in questo ha raggiunto il calcio. Immaginiamo il sorrisetto beffardo di Angelo Binaghi, presidente della federtennis (e padel): “Cari calciatori, stiamo arrivando”.

Enrico Pilia

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