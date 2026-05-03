tennis
03 maggio 2026 alle 17:23
Sardegna Open, in doppio vincono Gille e VerbeekIl belga e l'olandese l'hanno spuntata in tre set sul ceco Petr Nouza e sull'austriaco Neil Oberleitner.
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Il titolo del doppio dell'Atp Challenger 175 di Cagliari va al belga Sander Gille e l'olandese Sem Verbeek, che sul Centrale del circolo di Monte Urpinu l'hanno spuntata 4-6, 6-3, 10-4 in 1h27' sulla coppia numero 3 del tabellone, quella composta dal ceco Petr Nouza e dall'austriaco Neil Oberleitner.
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