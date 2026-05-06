Si è aperto ieri, sui sei campi in green set del Tc Alghero, il sipario sulle Qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis. La manifestazione, organizzata da Sardinia Open, patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis Padel, dal Comitato Italiano Paralimpico.

Operazioni preliminari. Lunedì, nelle sale dell'Hotel Oasis, si era tenuto il Captains Meeting e il sorteggio dei gironi delle tre categorie Men, Women e Quad. Le quattordici nazionali in gara nella categoria maschile sono state suddivise nei gruppi 1 (Israele, Croazia e Portogallo), 2 (Austria, Italia e Turchia); 3 (Polonia, Svezia, Ungheria e Grecia) e 4 (Germania, Belgio, Svizzera ed Estonia). Articolate in due gironi le sei nazionali della categoria Women: nel primo sono state inserite Svizzera, Italia e Lettonia e nel secondo Turchia, Austria e Israele. Le otto nazionali della categoria Quad sono state inserite nei gironi uno (Turchia, Italia, Francia e Portogallo) e due (Israele, SudAfrica, Svizzera e Austria).

Apertura e primi risultati. Ieri mattina, alla cerimonia d’inaugurazione sul Campo Centrale del Tc Alghero, oltre a giocatori, tecnici, accompagnatori e staff, erano presenti anche il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, l’assessore comunale Enrico Daga, il presidente del Comitato regionale della Fitp Franco Bellini e il presidente del Comitato regionale del Cip Claudio Secci.

Nella categoria maschile, vittorie per Israele (3-0 al Portogallo), Austria 2-0 alla Turchia), Polonia (2-0 alla Grecia), Svezia (2-0 all’Ungheria), Germania (2-0 in Estonia) e Belgio 2-0 alla Svizzera). L’Italia, inserita nel girone 2, ha osservato un turno di riposo ed esordirà domani contro la Turchia.

Nel femminile, vittorie per Svizzera (3-0 alla Lettonia) e Israele (3-0 alla Turchia). Domani l’esordio dell’Italia contro la Lettonia.

Nella categoria Quad, debutto con sconfitta per l’Italia, battuta 2-1 contro Francia. Alla vittoria di Hegor Di Gioia (7-6, 2-6, 6-3 su Justin Michel), rispondono le sconfitte di Alberto Saja (2-6, 6-4, 6-3 contro Charline Mayer) e del doppio azzurro (3-6, 6-3, 10-5 contro Michel/Thomas Huguenin). Vittorie anche per Turchia (3-0 al Portogallo), Israele (3-0 all’Austria) e SudAfrica (3-0 alla Svizzera). Domani l’Italia di nuovo in campo contro il Portogallo.

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