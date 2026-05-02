Matteo Arnaldi in finale al Sardegna Open Challenger 175 di Cagliari. Domenica alle 15 al Centrale di Monte Urpinu l'azzurro troverà dall'altra parte della rete il polacco Hubert Hurkacz, ex numero sei al mondo.

Nel primo incontro della giornata Arnaldi ha battuto al terzo set (1-6, 6-1, 6-0) la sorpresa del torneo Gianluca Cadenasso. Il derby ligure era iniziato molto bene per Cadenasso: bravo il genovese a imporre ritmo e gioco e a costringere spesso all'errore il sanremese. Ed è finita 6-1.

Nel secondo parziale Arnaldi si è ritrovato e non c'è stata storia: restituito subito il 6-1 iniziale. Set finale in discesa: per Arnaldi servizio, break. E poi servizio e nuovo break. Uno smash per concludere il match: nemmeno un game per Cadenasso e 6-0.

Nell'altra semifinale Hurkacz ha rischiato grosso (4-6, 7-6, 6-3) con l'argentino Roman Burruchaga (figlio del campione del mondo Jorge in gol nella finale di calcio con la Germania nel 1986): il polacco, sotto di un set, nel secondo parziale si è ritrovato sul 4-5 con l'avversario al servizio. Ma in qualche modo ha trascinato il sudamericano al tie break e quindi al terzo set. Alla lunga, anche grazie a un buon avvio, l'ha spuntata lui.

(Unioneonline)

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