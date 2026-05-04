Sconfitta con onore per Lorenzo Carboni all'esordio degli Internazionali Bnl d'Italia.
Nel primo turno delle qualificazioni, il tennista algherese è stato sconfitto 6-4, 7-6(4) dallo statunitense Aleksandar Kovacevic, testa di serie numero 6 del tabellone cadetto.
Il match è andato in scena nella splendica cornice del Campo Pietrangeli, al Foro Italico di Roma.

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