L’algherese Lorenzo Carboni ha raggiunto i quarti di finale del singolare maschile all'Itf Combined, torneo che rientra nella manifestazione Forte Village Tennis Project organizzata dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio.

In una sfida tra qualificati, il tennista sardo ha sconfitto 7-5, 6-2 lo statunitense Dakotah Bobo. Hanno invece salutato il torneo agli ottavi Samuele Pieri, regolato 6-1, 6-0 dal tedesco Mika Petkovic, e il qualificato Pietro Marino, battuto 6-4, 6-1 da un altro tedesco Tim Handel.

Out anche la wild card Lorenzo Angelini, sconfitto 6-2, 6-3 dal sudafricano Philip Henning, testa di serie numero cinque e finalista sia in singolare sia in doppio nel torneo della scorsa settimana.

Nel tabellone femminile invece sette italiane sono arrivate agli ottavi. Ieri erano riuscite nell’impresa la testa di serie numero due, Jennifer Ruggeri, la tre, Dalila Spiteri, Deborah Chiesa, Noemi Basiletti e la wild card Martina Trevisan.

A loro oggi si sono aggiunte la numero quattro del seeding, Tyra Caterina Grant, che si è imposta 6-4, 3-6, 6-4 sulla qualificata tedesca Valentina Steiner, e la qualificata Beatrice Ricci, che ha sconfitto 7-5, 4-6, 6-3 la spagnola Lucia Cortez Llorca.

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