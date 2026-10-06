Stagione finita per Jannik Sinner.

«Con i miei dottori abbiamo deciso che mi devo sottoporre a un trattamento per un’infiammazione al ginocchio», ha annunciato sui suoi profili social il numero 1 al mondo. «Per questo la mia stagione 2026 è finita».

È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027.

Sinner salterà dunque anche le Atp Finals di Torino, che ha vinto nel 2025 e nel 2026, e sarà sorpassato in vetta al ranking Atp dal tedesco Alexander Zverev.

L’ultimo sigillo della stagione di Jannik resterà la finale di Wimbledon, quella vittoria in quattro set sullo stesso Zverev che gli aveva dato il secondo trionfo di fila sui campi dell’All England Club.

«La stagione è ufficialmente conclusa, con il mio staff abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%», ha detto Jannik in un video postato sui social.

«Il finale delle ultime stagioni, specialmente a Torino mi ha regalato bellissime emozioni e sentimenti – ha aggiunto Sinner -, quest'anno andrà diversamente, visto che devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio per il supporto e speriamo di rivederci presto in campo. Abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di terapie».

(Unioneonline)

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