Dopo aver trionfato nel quinto torneo, conclusosi la settimana scorsa, Gianluca Cadenasso ha concesso il bis nel singolare maschile del sesto e ultimo Itf Combined organizzato da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il tennista ligure, testa di serie numero otto, ha prima rifilato con un doppio 6-2 al numero 6, il ceco Martin Krumich, e poi, in finale, ha conquistato il titolo dopo il ritiro, sul 5-5, di Filippo Moroni, che ha accusato problemi muscolari dopo aver sconfitto 7-6(6), 6-0 in semifinale Juan Cruz Martin Manzano. Cadenasso archivia così, con dieci match vinti consecutivamente, la propria partecipazione ai tornei 2025 sulla terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Finale tutta italiana anche nel doppio maschile, con Luca Potenza e Giorgio Ricca che hanno alzato il trofeo senza giocare grazie al forfait di Federico Iannaccone e Giorgio Tabacco.

Femminile. Sarà italiana anche la vincitrice del singolare femminile, una tra la testa di serie numero 2, Lisa Pigato, e la 3, Giorgia Pedone. Ieri Pigato ha prima regolato 6-1, 6-0, nei quarti, l’ellenica Martha Matuola, numero 5 del torneo, e poi ha battuto 6-3, 7-5 la numero 4, Jennifer Ruggeri, che aveva invece superato 6-3, 6-4 la svedese Lisa Zaar.

Nell’altra metà del tabellone, Pedone ha sconfitto 7-6(6), 3-6, 6-2 la ceca Julie Struplova e poi ha eliminato 7-6(4), 6-2 anche la marocchina Yasmine Kabbaj, che nei quarti aveva battuto 7-5, 7-6(3) la qualificata Gaia Maduzzi.

