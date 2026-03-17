Torna a Cagliari il grande tennis con la terza edizione del Sardegna Open, un Challenger Atp 175. Si comincia il 27 aprile, finale il 3 maggio sui campi del Tennis Club Cagliari a Monte Urpinu: ancora lavori in corso sul Campo Centrale, che sarà pronto per l’inizio del torneo.

Per l’entry list bisogna attendere la prima settimana di aprile: «Sarà un torneo di ottimo livello – assicura Angelo Binaghi – nel passato il cut off (taglio, ndr) era arrivato al numero 77 Atp. Cercheremo di portare tanti azzurri». Per il presidente della Fitp «un livello pari a un 250 Atp», il «secondo torneo in termini di importanza in Italia» dopo Roma, considerando che le Finals, pur disputandosi a Torino, non sono un torneo italiano.

Un torneo che arriva nel pieno della stagione su terra battuta, tra il 1000 di Madrid e quello di Roma: «La collocazione è una straordinaria opportunità per gli atleti. In questa fase della stagione i migliori del circuito si confrontano sulla terra battuta europea e già nelle passate edizioni abbiamo visto sfidarsi nell’Isola giocatori come Musetti, Fritz e Shelton, poi inseritisi stabilmente tra i protagonisti del tennis mondiale».

Sono iniziate le prevendite di biglietti e abbonamenti, e anche quest’anno saranno coinvolte le scuole. Gli studenti, al mattino, potranno andare a seguire le partite accompagnati dai docenti. Le partite più importanti saranno trasmesse in diretta su SuperTennis.

L’anno scorso il torneo non si è disputato, nell’ultima edizione del 2024 si è imposto Mariano Navone in finale su Lorenzo Musetti.

Alla conferenza stampa di questa mattina sul Centrale del Tennis club presenti, oltre a Binaghi, anche il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, gli assessori regionali (Turismo e Pubblica Istruzione) Franco Cuccureddu e Ilaria Portas, l'assessore allo Sport del Comune di Cagliari Giuseppe Macciotta e il direttore del Torneo Martin Vassallo-Arguello.

«Evento rilevante dal punto di vista turistico e vetrina per la promozione dello sport in Sardegna», il commento dell’assessora Portas. «Ospitiamo il secondo principale torneo di tennis italiano, e il tennis è uno degli sport più seguiti in Italia e nel mondo. Quindi rientra tra i grandi eventi sportivi che sosteniamo con il bando pubblicato nei giorni scorsi», evidenzia Cuccureddu.

In oltre settant'anni di attività il Tc Cagliari ha ospitato eventi di grande rilievo internazionale, tra cui sei sfide di Coppa Davis – impresa contro la Svezia nel 1990, firmata da Paolo Canè contro Mats Wilander - e una finale di Billie Jean King Cup (all'epoca ancora Fed Cup), vinta nel 2013 dall'Italia di Roberta Vinci, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Sara Errani e Karin Knapp contro la Russia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata