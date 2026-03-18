La copertura totale dei danni del ciclone Harry, fino a comprendere anche i danni delle piogge di febbraio. Tradotto: se non basteranno i fondi statali, interverrà il Consiglio regionale.

Sulla dermatite bovina: più risorse per la mancata movimentazione dei capi con l’obiettivo di prevedere ristori anche per i capi abbattuti. Sì alle riforme delle agenzie e sull’acqua. Infine, la continuità delle merci: l’Assemblea sarda lavorerà per indennizzare chi ha subito i danni da trasporto.

Questi gli impegni presi dal presidente Piero Comandini, dall’assessore all’Agricoltura Francesco Agus, dal presidente della quinta commissione Antonio Solinas e dai capigruppo con Coldiretti al termine del grande corteo dell’associazione confluito sotto il palazzo del Consiglio regionale.

Alla manifestazione hanno partecipato in tremila, tra allevatori e agricoltori, oltre a un centinaio di sindaci. In testa al corteo, per le strade del centro di Cagliari, una ventina di trattori che hanno messo a dura prova la gestione del traffico in via Roma.

La mobilitazione si è chiusa verso le 14.30, dopo che una delegazione di Coldiretti guidata dal presidente Battista Cualbu e dal direttore Luca Saba è stata ricevuta in conferenza dei capigruppo. Al termine anche Comandini, Agus e Solinas sono usciti fuori dal palazzo per illustrare ai manifestanti gli impegni presi.

© Riproduzione riservata