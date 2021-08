Come nel 2017 sarà la Riviera del Corallo ad ospitare il Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i campionati del mondo di tennis in carrozzina. Ben 180 atleti di 24 nazioni si daranno battaglia da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre sui campi da tennis dell'Hotel Baia di Conte, ad Alghero.

L'organizzazione è stata affidata dall'International Tennis Federation all'Asdc Sardinia Open sport diversamente abili, associazione nata a Sassari nel 1998 grazie alla passione di Alberto Corradi, Piergiuseppe Vacca e Lorenzo Scanu e con la creazione della prima scuola tennis in carrozzina che organizza dal 2000 a oggi l'omonimo Sardinia Open, uno dei tornei internazionali più importanti del circuito mondiale. Quello algherese è stato insignito per quattro anni del titolo di miglior torneo del mondo e, per due anni di fila, ha conquistato anche il premio ”Uniqlo comunicazione media” quale manifestazione più seguita.

La Federazione Italiana Tennis, con in primis il Presidente Binaghi e il Presidente Regionale FIT Sardegna Daniela Congia, hanno fatto in modo che la candidatura andasse in porto consapevoli delle difficoltà del momento. Immediati i patrocini del Comitato Italiano Paralimpico, della regione Sardegna, del Comune di Alghero e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Queste le nazioni presenti: Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Israele, Italia, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, SudAfrica, Thailandia e Turchia.

In campo tutti i migliori giocatori del mondo nelle categorie Men, Women, Quad e Junior che in questi giorni stanno gareggiando alle Paralimpiadi di Tokyo.

Grande curiosità per vedere all'opera il giovanissimo fenomeno giapponese Tokito Oda, 15enne ma già numero 13 delle classifiche mondiali, grazie alle vittorie su diversi top player del circuito.

L'Italia sarà rappresentata dal Campione Italiano Luca Arca, tesserato della ASDC Sardinia Open, da Ivan Tratter e Silviu Culea con gli allenatori Giampaolo Coppo e Giancarlo Bonasia.

© Riproduzione riservata