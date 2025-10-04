E sono quattro. Alessandro Ingarao conquista per la quarta volta consecutiva i Campionati Italiani di Seconda categoria di Tennis maschile sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

In finale, il tennista siciliano ha superato 6-2, 6-2 l'italo-argentino Nicola Bianchi al termine di un match mai in discussione.

Durante la premiazione, è stato annunciato che il torneo nazionale verrà disputato anche l'anno prossimo (per la nona volta) nel circolo cagliaritano.

