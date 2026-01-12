Un giovane di Budoni è rimasto ferito nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto alle 23:40 sulla provinciale 24, appena fuori dal centro abitato.

Per cause in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura che trainava un carrello carico di legna ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro due alberi ai margini della strada e terminando la corsa in una cunetta. L’unico occupante del veicolo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Siniscola, che hanno provveduto a liberare il ferito, e affidarlo al personale sanitario del 118 di Siniscola. Sono intervenuti anche i carabinieri di San Teodoro, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

