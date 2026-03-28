I campi in terra battuta del Forte Village sono pronti a ospitare, per il quattordicesimo anno, sei settimane consecutive di gare del circuito Itf. Da lunedì 30 marzo a domenica 10 maggio, gli impianti di Santa Margherita di Pula saranno teatro della prima sessione dei sei tornei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Si tratta di sei tornei maschili di categoria Itf25 e di sei femminili, Itf35, che mettono in palio un montepremi settimanale di 30mila dollari, per un totale di 360mila dollari. Come di consueto, nel corso dell’anno il Forte Village ospiterà anche un secondo ciclo di tornei della stessa portata, in autunno.

Gli iscritti. Nella entry list, ancora ufficiosa, del primo torneo maschile, ci sono gli italiani Carlo Alberto Caniato, Manuel Mazza, Francesco Forti, Giuseppe La Vela e Giovanni Oradini. A questi si sommano anche il davisman olandese Max Houkes (che qui vinse nel 2025), i romeni Filip Cristian Jianu e Nicholas David Ionel, il polacco Daniel Michalski (che vanta 6 successi al Forte: uno nel 2022, tre nel 2023, uno nel 2024 e uno nel 2025), il sudafricano Philip Henning, lo slovacco Andrej Martin (ex top 100 Atp) e il turco Ergi Kirkin.

Nel torneo femminile, in gare le italiane Tyra Caterina Grant (azzurra di Billie Jean King Cup), Jennifer Ruggeri e Giorgia Pedone, che a Santa Margherita di Pula hanno siglato un successo ciascuna, rispettivamente nel 2025 e nel 2023. In lista anche la nazionale slovena Polona Hercog (ex numero 35 del mondo, vincitrice di tre tornei Wta e tre Itf al Forte nel 2017), la finlandese Laura Hietaranta, la maltese Francesca Curmi, la greca Martha Matoula e la bulgara Denislava Glushokova. Sapfo Sakellaridi, altra greca al via, ha invece partecipato alla United Cup. L’ucraina Anastasiia Sobolieva (due tornei vinti nel 2024 e uno nel 2025) cercherà il quarto successo a Santa Margherita di Pula, mentre la ceca Julie Struplova e la spagnola Carlota Martinez Cirez giocheranno per calare il tris. Agli atleti già citati, si sommeranno quelli provenienti dalle qualificazioni e i beneficiari delle wild card.

La storia. Nell’albo d’oro maschile dei tornei del Forte Village spicca Jannik Sinner, che col successo siglato nel 2019 ha iniziato la propria ascesa fino al numero uno nel ranking mondiale e le vittorie negli Slam. Negli anni, di scena a Santa Margherita anche Casper Ruud (numero 2 al mondo nel 2022, due finali al Roland Garros, una agli Us Open e una alle Atp Finals) e Stefanos Tsitsipas (numero 3 nel 2021, vincitore delle Atp Finals 2019 e finalista agli Australian Open 2023 e al Roland Garros 2021) nonché gli azzurri Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori (finalista in doppio agli Australian Open e al Roland Garros nel 2024, anno in cui ha vinto gli Us Open nel doppio misto).

Nell’albo d’oro femminile compaiono invece Jasmine Paolini (finalista Slam due anni fa a Parigi e Londra nel 2024), Barbora Krejcikova (ex numero 2 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2021 e di Wimbledon 2024), Paula Badosa (ex numero 2 e semifinalista agli Australian Open 2025), Maria Sakkari (best ranking numero 3 nel 2022), Bianca Andreescu (numero 4 nel 2019, anno della vittoria agli Us Open), Jelena Ostapenko (best ranking numero 5 e vincitrice del Roland Garros 2017) e le italiane Deborah Chiesa, Giulia Gatto Monticone e Martina Trevisan.

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