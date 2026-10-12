Il premio Nobel per l'Economia è stato assegnato agli statunitensi Michael Woodford e Robert Hall per i loro studi sui «fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica».

Essi «hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci», ha dichiarato il comitato per il Nobel.

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(Unioneonline)

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