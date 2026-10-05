Da Flavio Cobolli a Mattia Bellucci, passando per Pablo Carreno Busta e Luca Van Assche, senza dimenticare Federico Cinà. Sono numerosi i nomi del panorama tennistico internazionale passati per la Sardegna, e la quarta edizione dell’Olbia Challenger non sarà meno entusiasmante. Il Challenger Atp125 organizzato da Mef Tennis events insieme al Tc Terranova è stato presentato al circolo che sarà teatro dell’evento da domenica 11 a domenica 18 ottobre. Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore comunale allo Sport Elena Casu, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi (in collegamento da remoto), il presidente del circolo olbiese Giuseppe Bianco, il consigliere regionale Roberto Franco Michele Li Gioi, il direttore del torneo Andrea Frasconi, il giornalista di Sky e autore, Stefano Meloccaro e l’amministratore unico di Mef Tennis events Marcello Marchesini.

In apertura, da remoto, il presidente della Fitp Binaghi ha dichiarato: “Anzitutto devo partire dai complimenti al Tennis club Terranova. Questa è la strada giusta per far crescere il tennis. Una egregia attività sociale e agonistica non basta, bisogna anche cercare di avvicinare la comunità alla grande attività internazionale, perché lo spirito di emulazione è fondamentale soprattutto in questo momento nel quale il tennis azzurro è protagonista ovunque. Questi tornei consentono ai nostri giovani tennisti un ingresso più agevole ai piani alti del ranking mondiale e noi ci puntiamo moltissimo perché fanno parte di un sistema che sta avendo molto successo, al punto che tanti Paesi vogliono prenderne spunto. Come lo scorso anno verrò per le fasi finali del torneo per assistere agli incontri, non ho dubbi che anche quest’anno sarà un grande successo”.

Per la realizzazione dell’evento è imprescindibile il supporto delle istituzioni, al fianco dell’organizzazione del torneo sin dalla prima edizione.

L'assessore Casu ha rilanciato: “Come ogni anno, è doveroso ringraziare tutte le parti in causa che contribuiscono alla crescita dell’Olbia Challenger. Marcello Marchesini e la sua Mef Tennis events, insieme al Tennis club Terranova, hanno creduto in quello che all’inizio sembrava un sogno. L’impatto che la kermesse sulla città è incredibile e questo, insieme al resto dell’offerta che il Comune propone, si sposa perfettamente con il nostro obiettivo che prevede l’allungamento della stagione estiva. Rinnovo ancora una volta gli auguri per una splendida settimana di tennis e faccio anche un grande in bocca al lupo alla squadra di Serie A2 del circolo per la loro annata”.

Il presidente del Tc Terranova Bianco ha sottolineato: “Ogni anno il circolo si rinnova per prepararsi all’appuntamento dell’Olbia Challenger. Per noi è il quarto anno, ma le emozioni non cambiano. A me fa piacere che il torneo stia diventando anche un'occasione culturale e che sia un’attrattiva per tutti i cittadini di Olbia e non solo. Devo ringraziare come sempre Mef Tennis events, perché con tutto il loro staff contribuiscono ad arricchire il nostro club e lo preparano per giocatori e pubblico. Ringrazio inoltre l'Amministrazione comunale e la Regione Sardegna, perché senza di loro sarebbe semplicemente impossibile vedere questo livello di tennis qui”.

Il consigliere regionale Li Gioi ha dichiarato: “Passo dopo passo, con grande determinazione, il gruppo dei volontari e degli organizzatori ha fatto sì che l’Olbia Challenger spiccasse il volo e di questo ne sono orgoglioso. La mia presenza è simbolica, ma sostiene con grande convinzione questo evento che coniuga l’aspetto sportivo con quello culturale, gastronomico e turistico. Come Regione Sardegna, riteniamo di sostenere con forza l’evento per questo e per gli anni a venire, perché rappresenta qualcosa di molto importante per la nostra isola. Per noi è un sogno che si realizza”.

L’intervento di Stefano Meloccaro, uno degli ospiti più attesi della conferenza stampa, si è aperto con il ricordo di Elena Pero, iconica voce del tennis scomparsa qualche giorno fa, per poi spostarsi sull’Olbia Challenger: “Noi tutti condividiamo la grande passione per il tennis. Ci siamo innamorati di questo sport legandoci ai giocatori, dalla Serie A2 che ammiriamo in questo circolo fino ai professionisti come Ivan Lendl o Stefan Edberg. In questo ampio spettro si inseriscono i tornei Challenger. Tutti quanti, compresi coloro che oggi sono ai massimi livelli come Jannik Sinner o Flavio Cobolli, sono passati da eventi come questo che per questa ragione sono semplicemente imprescindibili nel panorama mondiale”.

L'amministratore delegato di Mef Tennis events Marchesini ha sottolineato: “Come ha fatto il presidente Bianco, intendo anche io ringraziare il Comune di Olbia e la Regione Sardegna per gli sforzi fatti negli ultimi mesi. L’Atp richiede degli standard molto alti, perché questo è un torneo importante, e tutti insieme siamo riusciti ancora una volta ad arrivare a dama, migliorando gli spazi di un circolo già ben attrezzato. Ringrazio anche tutta la parte sociale del Tennis club Terranova per la loro pazienza che so che verrà ripagata dal grande livello di tennis. Abbiamo lavorato tantissimo in primavera per mantenere questa data che è ottima per l’entry list. Soltanto alcuni mesi fa, a Todi, abbiamo parlato con i vertici del Challenger Tour che ci hanno confermato che dal 2016 siamo la società privata che organizza più tornei al mondo. Abbiamo fatto leva su questo per permettere a Olbia di restare un evento di grandissimo livello. Anche per questo avremo molto spazio in televisione, su SuperTennis e Dazn, e quest’anno saremo in diretta addirittura in diciannove Paesi. Il nostro obiettivo è sempre quello di promuovere i luoghi dove organizziamo le kermesse e vogliamo continuare a farlo in Sardegna per numerose altre stagioni”.

L'amministratore delegato del Mater Olbia Hospital Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, partner della manifestazione per il quarto anno consecutivo, ha chiosato: “La partnership con l’Olbia Challenger 125, che ci vede ancora una volta Health partner dell’evento, è una occasione per promuovere un’idea di salute che parte dalla prevenzione, prima ancora che diventi cura. Lo sport è uno strumento importante per favorire il benessere psicofisico e una longevità attiva. Mantenersi attivi e adottare corretti stili di vita sono scelte di salute che possiamo fare a ogni età. Siamo quindi orgogliosi di rinnovare il nostro impegno al fianco dell’Olbia Challenger e ringraziamo il Comune di Olbia e il Tennis club Terranova per la capacità di portare in città eventi di grande valore sportivo e sociale, capaci di coinvolgere la comunità e creare occasioni di partecipazione per il territorio”.

La biglietteria è aperta sul sito ufficiale del'Olbia Challenger.

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