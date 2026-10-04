Wheelchair Tennis, il Tc Terranova è campione d'ItaliaTerzo scudetto consecutivo per la squadra olbiese. A Verona, sconfitti in finale gli aretini del Tennis Giotto
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Il Tc Terranova vince lo scudetto per il terzo anno consecutivo. Il circolo olbiese si aggiudica la 30esima edizione dei Campionati Italiani a squadre Wheelchair tennis sui campi dello Sports Center di Verona.
In finale, come lo scorso anno, il Terranova ha superato gli aretini del Tennis Giotto, che schierava, tra le sue fila, anche Mario Cabras, ex di turno e punto di forza del doppio toscano.
In finale, Marco Pincella ha superato 6-3, 7-5 Pasquale Greco, mentre Luca Arca ha regolato 6-3, 6-1 Lorenzo Degl'Innocenti.