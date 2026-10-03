Jannik Sinner salta anche il Masters di ShanghaiL'annuncio sui social, si complica il mantenimento del numero 1
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Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai.
«Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters, come avrei sperato - annuncia l'altoatesino sui social -. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana».
Si complica ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero 1 del mondo.
(Unioneonline)