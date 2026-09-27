Sono Ben Bartram, Ksenia Chasteau e Gonzalo Enrique Lazarte i vincitori del 26° Sardinia Open International Wheelchair Tennis, torneo internazionale di categoria Itf 1 organizzato da Sardinia Open con la sponsorizzazione di èAmbiente e il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e di Fondazione Alghero.

Il torneo, disputato sui campi in green set del Tc Alghero, si è chiuso ieri sera.

Nel singolare maschile successo del numero 4 del seeding, il britannico Bartram, che ha battuto 6-4, 6-1 lo statunitense Casey Ratzlaff, testa di serie numero 1.



Colpo di scena nel femminile: la finale non si è disputata per il ritiro della numero uno del mondo, la giapponese Kamiji, che si è svegliata al mattino con una brutta influenza che la costretta a dare forfait, consegnando la vittoria, e il primo titolo ad Alghero, alla francese Chasteau.

Nella categoria Quad, vittoria in rimonta per il favorito della vigilia, l’argentino Lazarte, finito subito sotto 0-3, ma capace di vincere poi 12 dei 13 giochi consecutivi, rendimento che gli ha consentito di sconfiggere 6-4, 6-0 l’australiano Benjamin Wenzel, numero 2 del seeding che, per il secondo anno consecutivo, viene sconfitto in finale nella Riviera del Corallo.

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