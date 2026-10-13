Non cessa la protesta degli studenti del liceo Alberti di Cagliari, con una nuova manifestazione studentesca in programma per questa mattina, dalle 8:15 alle 10, per «richiamare l’attenzione sulle condizioni della sede centrale di Viale Colombo e sulla necessità di interventi concreti e tempestivi.

«Alla luce di quanto emerso durante il Consiglio Metropolitano delle ultime ore – precisano gli studenti – , riteniamo che non siano ancora arrivate risposte concrete e soddisfacenti riguardo agli interventi strutturali necessari per le nostre sedi scolastiche».

I giovani, in particolare, lamentano «tempi incerti per gli interventi di ristrutturazione» precisando come sul tema non siano «state fornite risposte chiare e soddisfacenti, né è stato definito un cronoprogramma preciso». Quanto ai problemi relativi alle sedi di Viale Colombo e Via Koch, precisano come «non abbiano trovato piena risposta» e «nessun impegno concreto».

Gli studenti chiedono quindi alla Città Metropolitana di Cagliari e alla Regione Sardegna «di individuare le risorse necessarie per la ristrutturazione dell’edificio e il recupero delle cinque aule inagibili».

La manifestazione si terrà nella pineta adiacente alla sede centrale di viale Colombo con la speranza non si ripeta quanto accaduto nell’analoga iniziativa organizzata nella giornata di ieri, quando studenti di altre scuole di sono presentati creando un clima di tensione che ha rischiato di degenerare fra petardi e lanci di uova.

(Unioneonline)

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