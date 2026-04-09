Jannik Sinner sconfigge Tomas Machac e approda ai quarti di finale del Master 1000 di Montecarlo.

L’azzurro dopo un primo set dominato soffre più del previsto per piegare la resistenza del ceco: alla fine si impone per 6-1, 6-7, 6-3 in due ore di gioco. Si interrompe dunque a 37 la striscia record di set vinti nei 1000 dall’altoatesino.

Dominio assoluto di Jannik nel primo set, ma l’azzurro nel secondo è alle prese con un evidente calo di energia che, tra le altre cose, fa scendere drasticamente la percentuale di prime.

Così da 2-1 Jannik ci ritroviamo 5-2 e servizio per il ceco, che ha il set in mano. Ma arriva la reazione di Sinner, che recupera entrambi i break di svantaggio e porta il parziale al tiebreak, dove però domina Machac, complici alcuni errori e le poche prime dell’azzurro.

Nel terzo set Sinner ritrova il gioco e la prima (74% contro il 46% del secondo set) e non soffre più di tanto: si porta avanti con un break al terzo game e chiude al nono strappando nuovamente il servizio all’avversario, concedendo le briciole sui suoi turni di battuta.

Domani quarto di finale contro Felix Auger Aliassime, canadese numero 7 al mondo che ha sconfitto Ruud per ritiro dopo aver vinto 7-5 il primo set.

«Una partita difficile, ho avuto forse un calo energetico ma la cosa importante era vincere la partita in qualche modo», ha commentato Sinner. «Ogni giorno è diverso, cercheremo domani di fare una buona prestazione. Ora devo recuperare al massimo. Prima della partita stavo bene, poi ho fatto un po' fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di superare il momento difficile. Quindi sono contento di come sono riuscito a uscire da questa situazione».

Fuori Matteo Berrettini, eliminato con il punteggio di 6-3, 6-2 dall’astro nascente brasiliano Joao Fonseca.

(Unioneonline)

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