Jannik Sinner batte il tedesco Daniel Altmaier 6-3 6-3, in un'ora e 38 minuti di gioco, e va al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai.

Tutto facile per il numero 2 al mondo, che è reduce dal successo a Pechino e qui a Shangai, dove è assente Carlos Alcaraz, difende il titolo. Sinner al terzo turno sfiderà l’olandese Tallon Griekspoor.

Avanza anche Lorenzo Musetti, che è ottavo nella Race e in piena corsa per partecipare alle Atp Finals di Torino. L’azzurro, che difende circa 600 punti di vantaggio sul primo inseguitore Auger Aliassime (Draper è più vicino ma non giocherà per infortunio fino al 2026), ha sconfitto l’argentino Comesana per 6-4, 6-0. Al terzo turno sarà derby con Luciano Darderi, che ha superato con un doppio 6-4 sul cinese Bu.

(Unioneonline)

