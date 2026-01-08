l’incidente
08 gennaio 2026 alle 13:14aggiornato il 08 gennaio 2026 alle 13:37
Suni, fuori strada sulla 292: muore un 56enneSul posto forze dell’ordine e 118
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Schianto mortale sulla statale 292, all’altezza del cimitero di Suni.
La vittima è un 56enne che viaggiava alla guida della propria Fiat Punto in direzione Pozzomaggiore. Per case ancora da chiarire avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.
Sul posto i carabinieri della Compagnia di Macomer e i soccorritori del 118.
***Notizia in aggiornamento***
© Riproduzione riservata