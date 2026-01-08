Schianto mortale sulla statale 292, all’altezza del cimitero di Suni.

La vittima è un 56enne che viaggiava alla guida della propria Fiat Punto in direzione Pozzomaggiore. Per case ancora da chiarire avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Macomer e i soccorritori del 118.

***Notizia in aggiornamento***

