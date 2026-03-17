Una tesi di laurea sulla città 30, che vede Olbia pioniera in Italia, e le politiche di mobilità sostenibile: è la scelta di una giovane cagliaritana, Alessia Secchi, che ha conseguito la laurea triennale in Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio presso la Scuola di Architettura dell’Università degli studi di Firenze.

Lo studio “La Pianificazione spaziale della mobilità attiva e intermodale oltre l’ottimismo: Analisi critica delle resistenze e della giustizia spaziale nell’implementazione. Il Caso di Olbia”, pone la città al centro di un’analisi approfondita sul futuro della mobilità sostenibile.

«La ricerca riconosce a Olbia un ruolo pionieristico in Italia, – si legge in una nota del Comune – evidenziando come la città abbia scelto di trattare la mobilità dolce non come semplice accessibilità, ma come un vero sistema di trasporto. Il lavoro analizza inoltre l’utilizzo di strumenti innovativi che hanno permesso di mappare abitudini di spostamento e criticità legate alla sicurezza stradale».

Nello studio anche le interviste al sindaco Settimo Nizzi e al mobility manager del Comune Sergio Usai.

«Siamo lieti che Olbia sia stata scelta in un lavoro accademico come caso studio ed esempio di innovazione nella mobilità attiva», ha commentato il sindaco Settimo Nizzi: «La tesi valorizza l’impegno che la nostra città sta portando avanti per costruire spazi più sicuri, inclusivi e sostenibili. Rivolgiamo ad Alessia le nostre più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto e per il percorso di studi che sta proseguendo con grande merito».

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