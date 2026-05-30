Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del torneo, ha sconfitto agevolmente lo statunitense Learner Tien (18 al mondo) con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e al quarto turno affronterà l’americano Zachary Svajda, che ha sconfitto a sorpresa l’argentino Francisco Cerundolo, fratello maggiore del “giustiziere” di Jannik Sinner. Una partita senza storia quella di oggi, dominata in un’ora e 49 minuti da un Cobolli apparso in forma smagliante.

L’Italia, priva di Sinner, continua a sognare a Parigi con ancora tre azzurri nel tabellone principale. Oggi tocca infatti anche a Matteo Berrettini, impegnato contro l’argentino Francisco Comesana, e Matteo Arnaldi, che sfida il belga Raphael Collignon.

Il tabellone, privo di Sinner e di Alcaraz e, da ieri, anche di Djokovic, autorizza a sognare. E se in prima fila c’è Zverev, ci sono anche gli azzurri che possono sperare in un posto al sole. Almeno nella finale di domenica 7 giugno, visto che sono tutti e tre dal lato di tabellone di Sinner, quello ora più debole con l’uscita del numero 1 al mondo. Nella parte bassa, invece, oltre ai veterani Alexander Zverev e Casper Ruud, ci sono i giovani in rampa di lancio Joao Fonseca e Rafael Jodar.

(Unioneonline)

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