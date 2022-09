Roger Federer saluta il tennis con una sconfitta.

Una sconfitta che, però, non scalfisce di un soffio la carriera meravigliosa del campione svizzero, re indiscusso della racchetta di questi ultimi anni.

Per chiudere Federer ha giocato in doppio a Londra, con il suo rivale di sempre, Rafa Nadal, una partita valida per Lever Cup, contro la coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe.

Vincitori al primo set, Roger e Rafa sono stati poi battuti dagli americani, che si sono imposti al terzo set 11-9 al super tie-break.

Poi il tributo a Federer, con un lungo saluto al centro del campo dove Roger, in lacrime, ha ricevuto l'abbraccio di tutti i compagni, avversari e del pubblico.

“È stata una festa fantastica, speravo fosse così", il commento del fuoriclasse svizzero.

