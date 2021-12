Dopo tanti silenzi che hanno lasciato spazio a indiscrezioni e dubbi, alla fine è arrivata l’ufficialità: Novak Djokovic non parteciperà all’Atp Cup a Sidney, il torneo a squadre che segna l’apertura ufficiale della stagione del tennis, antipasto del primo Slam stagionale, gli Australian Open.

Sono stati gli organizzatori a darne notizia: “Il numero uno al mondo Novak Djokovic si è ritirato dall'Atp Cup 2022. La squadra serba sarà ora guidata dal n.33 al mondo, Dusan Lajovic”.

Una rinuncia che getta pesanti ombre anche sulla partecipazione del serbo agli Australian Open. In Australia le regole sono molto rigide, bisogna essere vaccinati per essere ammessi ai tornei e il numero 1 del mondo non ha mai chiarito questo aspetto anche se ha più volte criticato l’obbligo vaccinale previsto da alcuni Stati e tornei.

Ci sarebbero trattative in corso con la federazione locale per trovare una via, compatibile con gli stretti protocolli medici australiani, per ammettere il serbo al torneo senza dover dichiarare se è vaccinato o meno. Per questo manca ancora l’annuncio ufficiale in merito. D’altronde l’Australian Open già farà a meno di Federer, ancora fermo dopo l’operazione al ginocchio, e probabilmente di Rafael Nadal che ha contratto il Covid al torneo di esibizione di Abu Dhabi.

