Va a Carlos Alcaraz la prima semifinale maschile degli Internazionali d’Italia. Sul campo centrale al Foro Italico, il tennista spagnolo ha superato l’italiano Lorenzo Musetti col punteggio di 6-3 7-6(4) in poco più di due ore (2h02’) e sarà in finale domenica a Roma. Stasera dopo le 20.30 toccherà a Jannik Sinner, contro Tommy Paul, dopo che il numero 1 al mondo ieri ha battuto Casper Ruud.

Primo set complicato per Musetti, che va subito sotto 2-0 e poi 4-1 dopo essersi aggiudicato il suo primo game. L'italiano riesce ad abbozzare un tentativo di rimonta e si porta sul 4-3, poi però soccombe in poco meno di un'ora per 6-3.

Il secondo comincia con Musetti che si prende subito il break, ma Alcaraz risponde e riporta il punteggio in parità. Non basta al toscano portarsi sul 3-1 e successivamente sul 4-2, perché il suo avversario ribalta la situazione e pareggia per poi andare in vantaggio per la prima volta nel set sul 5-4 (complice anche un punto di penalità per Musetti). L'italiano fa 5-5, poi Alcaraz si porta sul 6-5. Musetti annulla un match point e riesce con forza a pareggiare la serie, allungando il set al tie-break dove va sotto 5-2, rimonta fino al 5-4 ma poi arriva l’affondo decisivo dello spagnolo che chiude 7-4.

Nel primo pomeriggio, Jasmine Paolini e Sara Errani si erano aggiudicate la semifinale del doppio femminile 6-4 6-4 contro le russe ontro Diana Shnaider e Mirra Andreeva: sono in finale, affronteranno la vincente di Kudermetova/Mertens-Perez/Sanders. E Paolini è anche in finale nel singolare femminile, contro Coco Gauff.

