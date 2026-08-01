Da una settimana nessuno la vedeva in giro. Solo un preoccupante silenzio dalla casa in pietra in via Matteotti a Ghilarza, e venerdì sera è scattato l’allarme: Raffaelina Miscali, 77 anni, è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta. «Morte naturale» ha chiarito subito il medico e l’episodio riaccende il problema degli anziani soli, soprattutto in queste giornate d’estate.

L’allarme è scattato venerdì poco dopo le 20.30. Sono stati i parenti della pensionata a chiedere l’intervento dei carabinieri perché quel telefono che squillava a vuoto iniziava a scatenare ansie e paure. I militari hanno poi sollecitato i vigili del fuoco che sono subito arrivati in via Matteotti, sono riusciti a entrare nella casa e hanno trovato l’anziana senza vita. Il medico ha accertato che è stata stroncata da un malore.

L’episodio ha destato profonda commozione in tutta la comunità come confermato dalla sindaca Eugenia Usai. «Era una donna che faceva una vita molto riservata, pochi contatti con il resto della comunità ma questo episodio ci addolora tutti», ha commentato.

© Riproduzione riservata