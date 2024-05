Incidente a fine partita per Novak Djokovic. Il serbo al termine del match vinto contro Moutet stava firmando gli autografi ad alcuni tifosi quando è stato colpito da una borraccia.

La bottiglia, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta in maniera involontaria, fuoriuscita dallo zaino di una persona che si era sporta dall'alto per ricevere l'autografo del campione.

Il tennista si è accasciato a terra, pronto l'intervento della sicurezza che lo ha scortato fuori dallo stadio e portato al centro medico per le cure.

Il numero uno al mondo ha riportato una ferita alla testa e ha perso un po' di sangue. «Novak Djokovic all'uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori – fa sapere la Direzione degli Internazionali d'Italia – È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione».

