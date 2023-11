L’Italia batte l’Olanda 2-1 a Malaga e approda alle semifinali di Coppa Davis, dove sabato affronterà la vincente del match tra Serbia e Gran Bretagna.

Jannik Sinner, fresco finalista alle Atp Finals di Torino, è il trascinatore degli azzurri, decisivo anche in doppio.

Comincia in salita la giornata per l’Italia. Nel primo singolare Matteo Arnaldi esce sconfitto da una battaglia di quasi tre ore contro Botic Van de Zandschulp: 6-7, 6-3, 7-6 per l’olandese, con l’azzurro che spreca anche tre matchpoint nel tiebreak del terzo e decisivo set.

Poi scendono in campo i numeri 1, e Jannik Sinner prevale su Tallon Griekspoor. L’altoatesino vince un primo set combattuto al tiebreak e dilaga nel secondo: 7-6, 6-1.

Nel doppio decisivo Volandri, che non ha specialisti, si affida ancora al suo miglior giocatore, affiancato da Sonego. L’Olanda schiera il doppista Koolhof, tra i migliori al mondo della specialità, e ancora Griekspoor. Ma Sinner è strepitoso in risposta e chirurgico al servizio, Sonego gioca una gran partita e non c’è storia. Basta un break per set per chiuderla: 6-3, 6-4 in favore dell’Italia.

Ora testa a sabato, quando si potrebbe riproporre la sfida tra Sinner e Djokovic.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata