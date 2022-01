Per la seconda volta il ministro dell'immigrazione dell’Australia, Alex Hawke, ha annullato il visto di Novak Djokovic, e ora il tennista numero uno al mondo rischia un bando di tre anni dal Paese.

La decisione, viene spiegato in una nota, è stata presa “per motivi di salute e di ordine pubblico”.

Questo significa che a Djokovic, arrivato a Melbourne per prendere parte agli Australian Open ma è stato fermato, sarà vietato l’ingresso in Australia per tre anni, tranne che in determinate circostanze. In pratica ora dovrebbe essere espulso ma potrebbero esserci ulteriori sorprese.

(Unioneonline/s.s.)

