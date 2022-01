Novak Djokovic giocherà il primo turno degli Australian Open di tennis nonostante l’incertezza sul visto.

Il tennista serbo è stato sorteggiato contro il connazionale Kecmanovic, ma restano le incertezze sul visto.

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che il governo non ha ancora deciso se annullare il permesso di entrare nel Paese al campione. La precedente dichiarazione del ministro dell’Immigrazione Alex Hawke secondo cui sta valutando se annullare il visto “non è cambiata”, ha ribadito il premier.

La prima partita del 34enne numero uno al mondo sarà giocata lunedì o martedì. Se Djokovic dovesse essere espulso (ieri Nole ha ammesso di aver violato l’isolamento in Serbia concedendo un’intervista da positivo e di aver mentito sui viaggi nei precedenti 14 giorni al momento dell’ingresso in Australia), il suo posto sarà assegnato a un “lucky looser”, ovvero un tennista che ha perso nelle qualificazioni.

Ma anche se Djiokovic fosse autorizzato a giocare, in molti mettono in dubbio la sua forma in vista di un torneo duro, lungo due settimane, dopo la tensione di questi giorni e quattro notti trascorse in un centro di detenzione.

