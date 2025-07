«A Parigi la sconfitta è stata dura. Ma non importa come vinci o come perdi. Soprattutto nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare su quello: usare la sconfitta e continuare a lavorare. Ed è uno dei motivi per i quali sono qui con questo trofeo». Sono le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria del torneo di Wimbledon.

Al numero 1 al mondo sono arrivati i complimenti del rivale: «Perdere è difficile però prima di tutto voglio fare le congratulazioni a Jannik. Continuiamo a coltivare la nostra amicizia fuori dal campo ed una bella rivalità nel campo. Te lo sei meritato. Hai giocato un grande tennis in queste due settimane. Sono contento per te, continua così», gli ha reso omaggio Carlos Alcaraz.

