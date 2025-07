Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz e trionfa nella finale di Wimbledon. Nella sfida tra i due migliori tennisti del mondo, replica della finale del Roland Garros vinta dallo spagnolo, il numero 1 “vendica” quella bruciante sconfitta e si impone in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in poco più di tre ore di gioco.

Si tratta del primo Wimbledon vinto da un italiano nella storia, del quarto titolo Slam per il campione altoatesino, che interrompe la serie di vittorie (20, con due titoli nel 2023 e 2024) del fuoriclasse di Murcia sui campi dell’All England Club. Il settimo Slam di fila vinto da uno dei due dominatori del circuito: Sinner Aus Open 2024 e 2025, Us Open 2024 e Wimbledon 2025, Alcaraz, Roland Garros 2024 e 2025 e Wimbledon 2024.

Partita certamente meno epica ed emozionante rispetto a quella di Parigi, soprattutto a causa dello spagnolo. Sinner paga una primo set contratto, con poche prime di servizio e un dritto ancora non ben centrato, poi sale di livello e Alcaraz non riesce ad adeguarsi, finendo per essere sovrastato dalla potenza dei colpi dell’altoatesino. Tant'è che, grazie alla pressione da fondo, Jannik va molte più volte a rete rispetto allo spagnolo (40 con 30 punti vinti contro 23, 17 punti vinti).

LA PARTITA

Si torna in campo a poco più di un mese dall’8 giugno, giorno dell’epica finale del Roland Garros vinta da Alcaraz al tiebreak del quinto dopo 5 ore e mezzo di spettacolo e tre matchpoint annullati all’altoatesino. Il piano di Sinner è chiaro: aggredire con la potenza e la profondità dei suoi colpi da fondo per non permettere ad Alcaraz di far male con il suo dritto anomalo e le sue variazioni letali. Fondamentale mettere tante prime in campo su una superficie, l’erba, dove il servizio conta molto.

Il primo break lo piazza Sinner al quinto game, proprio quando Alcaraz dal 40-15 non mette più prime in campo e Jannik lo può aggredire sin dalla risposta. Ma lo spagnolo risponde all’ottavo gioco, e grazie a due punti fenomenali e due errori di Sinner si riporta in parità. L’altoatesino inizia a sbagliare troppo, le percentuali di prime scendono: così Alcaraz si porta a setpoint grazie a un sanguinoso doppio fallo di Jannik e con una difesa da fenomeno porta a casa il primo parziale, 6-4.

Nel secondo set è Sinner a portarsi subito avanti di un break approfittando di un breve passaggio a vuoto di uno spagnolo. L’altoatesino sente la partita: si rivolge più volte, nervoso, al suo angolo e accompagna il lungo game che gli vale il 3-1 con un urlo liberatorio a cui non ci ha abituati. Da qui inizia una partita praticamente perfetta di Sinner, che riesce a mantenere il vantaggio e chiude il secondo parziale con un decimo game meraviglioso. Alcaraz, come sempre quando è alle corde, alza al massimo il livello di concentrazione e lo mette alle corde, ma nulla può contro i colpi fenomenali dell’azzurro: un recupero con passante di rovescio, un dritto lungolinea fulminante in corsa e un altro incrociato al termine di un lungo scambio ad altissimo ritmo, 6-4 per Jannik.

In apertura di terzo set Alcaraz deve subito affrontare due palle break, ma le annulla. E si va on serve, senza ulteriori occasioni, fino al 4 pari, con Sinner che piazza due ace di fila (uno di seconda) in una situazione delicatissima sul 3-4 30-30. Al nono game è super Jannik in risposta, il numero 1 al mondo si va a prendere di forza il break e poi chiude nel gioco successivo, ancora 6-4. La percentuale di prime di servizio di Sinner è salita vertiginosamente, dal 55% del primo set al 67% del secondo e al 68 del terzo, così come è aumentata a dismisura la qualità del suo dritto, troppo spesso falloso nel primo parziale. Alcaraz si gira verso la panchina ed esclama: «Come è possibile che sia così più forte di me da fondo campo?». Un momento di frustrazione che aveva avuto anche durante la finale di Parigi, prima dell’epica rimonta.

Ma questa volta non c’è rimonta, l’azzurro la chiude al quarto set, che Alcaraz apre con un bel game al servizio che chiude facendosi sentire con un urlo. Jannik tiene il suo facilmente e sull’1-1 30-30 fulmina Alcaraz con due rovesci lungolinea, si prende il break e inizia a condurre anche in questo parziale. Poi tiene a 0 il suo servizio portandosi sul 3-1, subito dopo Alcaraz, che sembra quasi in balia dell’avversario riesce a salvarsi e resta attaccato. Momento delicatissimo sul 4-3, quando Jannik perde la prima e deve fronteggiare due palle del controbreak, le prime da inizio secondo set: ne esce benissimo, con una seconda vincente e un scambio ad altissima velocità in cui il primo a sbagliare è Alcaraz. Sul 5-4 al quarto l’azzurro va a servire per il match e questa volta non trema: si vede dal primo quindici, vinto da Sinner al termine di un lungo scambio fatto di colpi fortissimi. Poi il marchio di fabbrica, il rovescio lungolinea, vale il 30-0. Quindi si va a prendere il 40-0 a rete e, sul 40-15, chiude con un servizio vincente che gli vale il titolo.

© Riproduzione riservata