Colpo di scena. Jannik Sinner richiama Umberto Ferrara come preparatore atletico. Ferrara era stato allontanato lo scorso agosto per il caso Clostebol che ha portato a uno stop di tre mesi per il numero 1 al mondo.

«La decisione è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell'ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli US Open. Umberto ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli», si legge in un comunicato dello staff dell’altoatesino.

La contaminazione era avvenuta durante un massaggio operato su Sinner da Giacomo Naldi, che aveva una ferita a un dito e che aveva curato con il Trofodermin, una pomata contenente Clostebol acquistata da Ferrara. Sia Naldi che Ferrara furono allontanati. Ora, dopo aver allontanato Panichi alla vigilia di Wimbledon, Sinner ha richiamato Ferrara.

Il preparatore sarà presente già da domani, alla ripresa degli allenamenti del campione a Montecarlo. Non ci sarà invece Naldi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata