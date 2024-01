Jannik Sinner vola ai quarti di finale degli Australian Open.

Agli ottavi il leader del tennis azzurro ha battuto in tre set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 7-5 6-3.

Prova quasi intimidatoria anche quella offerta da Novak Djokovic negli ottavi di finale contro il malcapitato Adrian Mannarino. Il numero uno del mondo ha chiuso con il francese per 6-0 6-0 6-3 in un’ora e 45 minuti, con una cattiveria agonistica quasi in risposta a chi lo vedeva in calo, stanco e non più il favorito per l’Australian Open.

«Era da tanto che non giocavamo contro Karen – le parole di Sinner – è un avversario tosto, un giocatore incredibile dal punto di vista mentale e fisico. È una gioia giocare di fronte a questo pubblico. In passato ho vinto con lui, ma ogni partita ha una storia a sè. Sono contento della vittoria, ma è stata difficile».

Ora ad attenderlo ai quarti il vincente fra Rublev e De Minaur. E a chi chiede a Jannik contro chi preferirebbe vedersela, lui risponde: «Sono un fan del tennis, guarderò la partita. Se vincerà Alex il pubblico sarà un fattore, ma fa parte del gioco. Quando gioco in Italia tutti tifano per me. Non vedo l'ora di giocare, sarà complicato: la affronterò con il sorriso».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata