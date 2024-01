È un risveglio agrodolce, quello dell’Italia tennistica. Dall’altra parte del mondo, Jannik Sinner ha superato il primo turno agli Australian Open. Matteo Berrettini, invece, non scenderà in campo: un nuovo ko, questa volta al piede destro, ferma l’azzurro.

3-0 per l’altoatesino nella sfida con Van de Zandschulp, ma l’olandese (numero 59 al mondo) si è rivelato un avversario più ostico del previsto, tenendo Sinner in campo per più di due ore e mezzo. Alla fine porta a casa il risultato (6-4, 7-5, 6-3) e affronterà al prossimo turno un altro olandese, Jesper De Jong.

Calvario infinito, invece, per Berrettini, che sarebbe dovuto scendere in campo contro Tsitsipas (numero 7 Atp). Il romano è stato costretto al ritiro. Stanotte, all’una, toccherà agli altri due italiani in corsa: Musetti, che affronterà Bonzi, e Cobolli, a cui toccherà la testa di serie numero 13 Jarry.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata