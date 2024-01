Battere Rublev per regalarsi (probabilmente) Djokovic. È la missione di Jannik Sinner che domani, intorno alle 11 italiane, scenderà in campo contro il tennista russo, numero 5 al mondo, per i quarti di finale degli Australian Open.

Il suo avversario ha conquistato la qualificazione superando agli ottavi l’australiano De Minaur, numero 10 Atp, dopo quattro ore e quindici minuti di gioco e cinque set.

I quarti di finale, però, saranno inaugurati da Novak Djokovic, che nella notte italiana affronterà lo statunitense Fritz da stra-favorito. Dovesse passare il turno, sarebbe lui ad attendere al turno successivo il vincente della sfida Sinner-Rublev.

Il programma della final eight si completa il giorno successivo con la sfida tra Medvedev e Hurkacz, vincenti contro Borges e Cazaux e quella tra Zverev e Alcaraz, che oggi hanno regolato rispettivamente Norrie e Kecmanovic.

